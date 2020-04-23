Зеленський пообіцяв, що завтра в регіони направлять 200 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Завтра буде відвантажено та направлено в регіони 200 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу вітчизняного виробництва. Загалом замовлення сягає на 2 млн ПЛР-тестів. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
“Завтра буде відвантажено та направлено у регіони України 200 тисяч ПЛР тестів вітчизняного виробництва. А загалом є замовлення на 2 млн ПЛР тестів, зроблених в Україні. Також до кінця травня ми очікуємо від українського виробника 200 апаратів ШВЛ”, — сказав Зеленський.
Також він додав, що цього тижня в Україну прибуло 360 тисяч респіраторів та 800 тисяч реагентів для ПЛР тестувань.
“Сьогодні у Гостомелі приземлився наш Ан-225, наша легендарна „Мрія“. Літак доставив на батьківщину понад 12 мільйонів масок, а також сотні тисяч захисних костюмів та окулярів”, — додав Зеленський.
Нагадаємо, українськими та американськими вченими розроблені тест-системи на визначення антитіл IgA в сироватці крові людини до COVID-19 методом імуноферментного аналізу. Це дозволяє визначити наявність коронавірусу в організмі людини на самій ранній стадії зараження — на 2-3 день.