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Зеленский поговорил с президентом Эквадора: речь шла о помощи в послевоенном обновлении Украины

Зеленский поговорил с президентом Эквадора: речь шла о помощи в послевоенном обновлении Украины

Киев • УНН

 • 158973 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим коллегой из Эквадора Гильермо Лассо. Лидеры обсудили восстановление Украины после окончания войны. Об этом сообщил украинский главнокомандующий на своей странице в Twitter, пишет УНН. 

Цитата 

"Консолидную поддержку Латинской Америки. Поговорил с Гильермо Лассо. Отметил принципиальную позицию из-за вторжения россии и остановке торговли с агрессором. Поздравил с избранием Эквадора в СБ ООН.  Рассчитываю на опыт Эквадора в разминировании и помощь в послевоенном восстановлении", - написал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонные переговоры со своим коллегой из Либерии Джорджем Веа. Лидеры обсудили пути выхода из продовольственного кризиса, который спровоцировала рф.

 

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