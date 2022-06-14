Зеленський поговорив з президентом Еквадору: йшлося про допомогу у повоєнному відновленні України

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"Консолідую підтримку Латинської Америки. Поговорив з Гільєрмо Лассо. Відзначив принципову позицію щодо вторгнення рф та зупинення торгівлі з агресором. Привітав із обранням Еквадору до Ради безпеки ООН. Розраховую на досвід Еквадору у розмінуванні та допомогу у післявоєнній відбудові", - написав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії для України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонні переговори зі своїм колегою з Ліберії Джорджем Веа. Лідери обговорили шляхи виходу з продовольчої кризи, яку спровокувала рф.