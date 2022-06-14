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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41771 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський поговорив з президентом Еквадору: йшлося про допомогу у повоєнному відновленні України

Зеленський поговорив з президентом Еквадору: йшлося про допомогу у повоєнному відновленні України

Київ • УНН

 • 158977 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм колегою з Еквадору Гільєрмо Лассо. Лідери обговорили відновлення України після закінчення війни. Про це повідомив український головнокомандувач на своїй сторінці у Twitter. пише УНН

Цитата 

"Консолідую підтримку Латинської Америки. Поговорив з Гільєрмо Лассо. Відзначив принципову позицію щодо вторгнення рф та зупинення торгівлі з агресором. Привітав із обранням Еквадору до Ради безпеки ООН. Розраховую на досвід Еквадору у розмінуванні та допомогу у післявоєнній відбудові", - написав Зеленський. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії для України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонні переговори зі своїм колегою з Ліберії Джорджем Веа. Лідери обговорили шляхи виходу з продовольчої кризи, яку спровокувала рф.

Українські Національні Новини

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