Ситуація на фронті та шлях України до ЄС: Зеленський провів телефонні перемовини з Макроном

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“Говорили передусім про оборонну підтримку. Звісно, це ключова тема. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями й тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України й для усієї Європи. Вдячний, що ми з президентом Франції обговорили цю тему. Продовжємо працювати”, — сказав він.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона за їхню позицію щодо російського диктатора володимира путіна. Він вражений, що лідери країн продовжують вести з ним телефонні перемовини, коли війна рф проти України триває.