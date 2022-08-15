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Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков и СБУ

Киев • УНН

 • 147661 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Он также поблагодарил наших артиллеристов, разведчиков, СБУ и всех других, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов. Об этом Зеленский сказал в видеообращении, передает УНН.

Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков и СБУ

Цитата

"Продолжается героическое сопротивление наших военных на Донбассе, Харьковщине. Давим на врага на юге нашей страны. Хочу особо поблагодарить сегодня всех наших артиллеристов, наших разведчиков, Службу безопасности Украины и всех других, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов. Все российские террористы должны знать, что каждый метр украинской земли для них – это абсолютная опасность. Как бы они ни пытались спрятаться. Где бы это ни было. Они будут найдены и уничтожены. Вечная слава всем, кто воюет за Украину! Вечная благодарность всем, кто помогает нашему государству! Слава Украине!", - подчеркнул он.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны долгое время работали над достижением радиационной безопасности в мире. Если сейчас не оградить Запорожскую АЭС от российских захватчиков, мир проиграет террористам.

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