Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков и СБУ

Цитата

"Продолжается героическое сопротивление наших военных на Донбассе, Харьковщине. Давим на врага на юге нашей страны. Хочу особо поблагодарить сегодня всех наших артиллеристов, наших разведчиков, Службу безопасности Украины и всех других, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов. Все российские террористы должны знать, что каждый метр украинской земли для них – это абсолютная опасность. Как бы они ни пытались спрятаться. Где бы это ни было. Они будут найдены и уничтожены. Вечная слава всем, кто воюет за Украину! Вечная благодарность всем, кто помогает нашему государству! Слава Украине!", - подчеркнул он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны долгое время работали над достижением радиационной безопасности в мире. Если сейчас не оградить Запорожскую АЭС от российских захватчиков, мир проиграет террористам.