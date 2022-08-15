Зеленський подякував українським артилеристам, розвідникам та СБУ

Цитата

"Триває героїчний опір наших військових на Донбасі, на Харківщині. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни. Хочу особливо подякувати сьогодні всім нашим артилеристам, нашим розвідникам, Службі безпеки України та всім іншим, хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів і їхніх складів боєприпасів. Усі російські терористи мають знати, що кожен метр української землі для них – це абсолютна небезпека. Хоч би як вони намагалися сховатись. Хоч би де це було. Вони будуть знайдені та знищені. Вічна слава всім, хто воює за Україну! Вічна вдячність усім, хто допомагає нашій державі! Слава Україні!", - наголосив він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни довгий час працювали над досягненням радіаційної безпеки у світі. Якщо зараз не захистити Запорізьку АЕС від російських загарбників, світ програє терористам.