Зеленский поблагодарил США за новый пакет оборонной помощи для Украины

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"Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере 400 миллионов долларов. Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам именно антитеррористические шаги, позволяет уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям", - сказал он.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 млн долларов.