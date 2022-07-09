Зеленський подякував США за новий пакет оборонної допомоги для України

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"Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів. Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям", - сказав він.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.