Зеленский: Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, Одесскую область и пообщался с нашими защитниками, передает УНН.
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“Возвращаюсь с юга — посетил передовые позиции на Николаевщине, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами — военные, полицейские, нацгвардейцы, терроборона. Настроение у них — уверенное, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое — вернем, и море будет украинским — будет безопасным”, — говорится в сообщении.
Напомним
Зеленский посетил дом в Одессе, в который раньше попала российская ракета.