Зеленський: Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо

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“Повертаюся з півдня — відвідав передові позиції на Миколаївщині, сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками і захисницями — військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них — впевнений, всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Південь ми нікому не віддамо, все своє — повернемо, і море буде українським — буде безпечним”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Зеленський відвідав будинок в Одесі, в який раніше влучила російська ракета.