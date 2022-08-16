Зеленский подписал закон о работе финансового сектора во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№7465-1), который регулирует полномочия Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц к новым реалиям войны, что должно обеспечить эффективное функционирование финансового сектора в условиях военного положения, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Законопроект должен позволить смягчить негативные тенденции на рынке финансовых услуг, отмечал ранее нардеп Даниил Гетманцев.
Так, законопроект №7465-1 предусматривает:
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- предоставление Национальному банку Украины права вести во время особого периода в определенном им порядке счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;
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- дополнение функции Национального банка по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;
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- наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной остановке деятельности кредитного союза и урегулировать вопрос возобновления деятельности кредитного союза после периода его остановки;
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- предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре с целью определения особенностей функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и осуществления ликвидации банков в условиях военного положения или во время особого периода;
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- частичное возобновление предоставления поднадзорными Национальному банку Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), другой информации и документов и обнародования этой отчетности.
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Парламент принял закон 27 июля.