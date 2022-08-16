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Зеленский подписал закон о работе финансового сектора во время войны

Киев • УНН

 • 122255 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№7465-1), который регулирует полномочия Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц к новым реалиям войны, что должно обеспечить эффективное функционирование финансового сектора в условиях военного положения, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Зеленский подписал закон о работе финансового сектора во время войны

Детали

Законопроект должен позволить смягчить негативные тенденции на рынке финансовых услуг, отмечал ранее нардеп Даниил Гетманцев.

Так, законопроект №7465-1 предусматривает:

  • предоставление Национальному банку Украины права вести во время особого периода в определенном им порядке счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;
  • дополнение функции Национального банка по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;
  • наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной остановке деятельности кредитного союза и урегулировать вопрос возобновления деятельности кредитного союза после периода его остановки;
  • предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре с целью определения особенностей функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и осуществления ликвидации банков в условиях военного положения или во время особого периода;
  • частичное возобновление предоставления поднадзорными Национальному банку Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), другой информации и документов и обнародования этой отчетности.

Ранее

Парламент принял закон 27 июля.

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