Зеленський підписав закон про роботу фінансового сектору у час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№7465-1), який врегульовує повноваження Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до нових реалій війни, що має забезпечити ефективне функціонування фінансового сектору в умовах воєнного стану, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Законопроект має дозволити пом'якшити негативні тенденції на ринку фінансових послуг, зазначав раніше нардеп Данило Гетманцев.
Так, законопроект №7465-1 передбачає:
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- надання Національному банку України право вести під час особливого періоду у визначеному ним порядку рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;
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- доповнення функції Національного банку України щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;
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- наділення спостережній раді кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки та врегулювати питання відновлення діяльності кредитної спілки після періоду її зупинення;
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- надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою з метою визначення особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду;
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- часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.
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Раніше
Парламент ухвалив закон 27 липня.