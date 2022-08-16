Зеленський підписав закон про роботу фінансового сектору у час війни

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№7465-1), який врегульовує повноваження Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до нових реалій війни, що має забезпечити ефективне функціонування фінансового сектору в умовах воєнного стану, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.