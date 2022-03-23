Зеленский подписал закон о либерализации трудовых отношений: что он предусматривает

Детали

Соответствующий закон предусматривает разрешение работодателям заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или в период замещения временно отсутствующего работника.

Также предоставляется право работодателю на период действия военного положения перевести работника на другую работу, не обусловленную трудовым договором, без его согласия (за исключением перевода на работу в другую местность, где продолжаются активные боевые действия).

Кроме того, работодатель может в период военного положения уволить работника в период его временной нетрудоспособности или отпуска (кроме декретного и по уходу за ребенком) с первого дня после завершения нетрудоспособности или отпуска.

Закон также позволяет останавливать отдельные положения коллективного договора, отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, кроме отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска по уходу за ребенком, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах, относящихся к критической инфраструктуре.

В свою очередь работник в связи с ведением боевых действий в районе его работы может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения (за исключением принудительного привлечения к общественно полезным работам или на объектах критической инфраструктуры), говорится в законе.

Документ допускает увеличение нормальной продолжительности рабочего времени в период военного положения до 60 часов в неделю, а для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени - до 50 часов в неделю. Время начала и завершения ежедневной работы определяет работодатель.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, согласно документу, может быть сокращена до 24 часов.

Также работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты труда, если докажет, что причиной стало ведение боевых действий и другие обстоятельства непреодолимой силы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Дополнение

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”, который признает добровольцев территориальной обороны ВСУ ветеранами войны.



