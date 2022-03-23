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Зеленський підписав закон про лібералізацію трудових відносин: що він передбачає

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Закон опубліковано у парламентській газеті "Голос України" від 23 березня, пише УНН.

Зеленський підписав закон про лібералізацію трудових відносин: що він передбачає

Деталі

Відповідний закон передбачає дозвіл роботодавцям укладати з новими працівниками термінові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Також надається право роботодавцю на період дії воєнного стану перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії).

Окрім того, роботодавець може в період воєнного стану звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності або відпустки (крім декретної та з догляду за дитиною) з першого дня після завершення непрацездатності або відпустки.

Закон також дозволяє зупиняти окремі положення колективного договору, відмовити працівникові в наданні будь-якого виду відпусток, окрім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами й відпустки з догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах, що належать до критичної інфраструктури.

Своєю чергою працівник у зв'язку з веденням бойових дій у районі його роботи може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого терміну попередження (за винятком примусового залучення до суспільно корисних робіт або на об'єктах критичної інфраструктури), йдеться в законі.

Документ допускає збільшення нормальної тривалості робочого часу в період воєнного стану до 60 годин на тиждень, а для працівників із скороченою тривалістю робочого часу – до 50 годин на тиждень. Час початку і завершення щоденної роботи визначає роботодавець.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку, згідно з документом, може бути скорочена до 24 годин.

Також роботодавець звільняється від відповідальності за порушення термінів оплати праці, якщо доведе, що причиною стало ведення бойових дій та інші обставини непереборної сили.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Доповнення

20 березня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, який визнає добровольців територіальної оборони ЗСУ ветеранами війни.

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