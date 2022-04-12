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Зеленский подписал закон о гарантировании 100% банковских вкладов на время войны

Киев • УНН

 • 99950 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения. Об этом сообщил в Telegram председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Зеленский подписал закон о гарантировании 100% банковских вкладов на время войны

Цитата

"Сегодня Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" № 2180-IX от 01.04.2022", - сообщил Гетманцев.

Детали

Со слов нардепа, законом предусматривается решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тыс. грн.

Кроме того, закон предусматривает, что АО "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня вступления его в силу, а также вводит 100% гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выведении банка с рынка в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине, указал Геманцев.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений относительно суммы возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривен, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине.

Дополнение

Верховная Рада одобрила гарантирование 100% банковских вкладов на время войны 1 апреля.

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