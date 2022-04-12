Зеленський підписав закон про гарантування 100% банківських вкладів на час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення. Про це повідомив у Telegram голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише УНН.
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"Сьогодні Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» № 2180-IX від 01.04.2022", - повідомив Гетманцев.
Деталі
Зі слів нардепа, законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн.
Окрім того, закон передбачає, що АТ «Ощадбанк» стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності, а також запроваджує 100% гарантію повернення вкладів у разі ухвалення рішення про виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, вказав Геманцев.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами обсягом не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила гарантування 100% банківських вкладів на час війни 1 квітня.