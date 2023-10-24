Зеленский подписал закон о "десоветизации" административного устройства: появится понятие "поселение"

Детали

«Законопроект предлагает наконец убрать действующее с 1981 года советское регулирование вопросов админтерустройства, установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков сел, закрепить на уровне закона процедуру наименования и переименования населенных пунктов, упростить процедуры установления границ населенных пунктов и т.д.», - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Эксперты сообщают, что законопроект №8263 имеет целью избавиться от архаичных понятий городов областного и районного значения, поселков городского типа. И при этом новые названия не предлагает, поскольку Конституция Украины оперирует понятиями "город", "село", "поселок". Поэтому населенными пунктами будут считаться именно город, поселок и село.

Законопроект предусматривает, что населенные пункты, которые относятся к категории поселков городского типа со дня вступления в силу этого закона будут относиться к категории поселков. Города республиканского, областного и районного значения будут просто в категории городов. Других изменений в категориях не предусмотрено.

Что касается понятия "поселение", то оно направлено на нормирование в правовом поле правового статуса мест проживания, которые бывают и за пределами городов, сел, поселков. Например, поселения на территории садовых обществ. Или сейчас актуально поселение в "мобильных" застройках для переселенцев. Поэтому №8263 предлагает определение понятия поселения: "является компактным местом проживания людей за пределами населенного пункта, которое не имеет постоянного состава населения". Кроме того, предусматривается нормирование вопросов порядка включения поселений в состав городов, поселков, сел.

Напомним

Верховная Рада приняла этот законопроект 31 июля.