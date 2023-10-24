Зеленський підписав закон про "дерадянізацію" адміністративного устрою: з'явиться поняття "поселення"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про "дерадянізацію" порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, який зокрема скасовує поняття "селище міського типу" і запроваджує нове поняття - "поселення", повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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«Законопроект пропонує нарешті прибрати чинне з 1981 року радянське регулювання питань адмінтерустрою, встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл, закріпити на рівні закону процедуру найменування та перейменування населених пунктів, спростити процедури встановлення меж населених пунктів тощо», - зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Експерти повідомляють, що законопроект №8263 має на меті позбавитись від архаїчних понять міст обласного та районного значення, селищ міського типу. І при цьому нові назви не пропонує, оскільки Конституція України оперує поняттями "місто", "село", "селище". Тому населеними пунктами вважатимуться саме місто, селище та село.
Законопроект передбачає, що населені пункти, які належали до категорії селищ міського типу з дня набрання чинності цим законом належатимуть до категорії селищ. Міста республіканського, обласного та районного значення будуть просто в категорії міст. Інших змін в категоріях не передбачено.
Щодо поняття "поселення", то воно спрямоване на унормування у правовому полі правового статусу місць проживання, які бувають і поза межами міст, сіл, селищ. Наприклад, поселення на території садових товариств. Або наразі є актуальним поселення в "мобільних" забудовах для переселенців. Тому №8263 пропонує визначення поняття поселення: "є компактним місцем проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення". Окрім того, передбачається унормування питань порядку включення поселень до складу міст, селищ, сіл.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила цей законопроект 31 липня.