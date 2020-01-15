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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 21581 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117078 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121168 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 141880 просмотра

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5 марта, 08:58 • 110625 просмотра

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Зеленский подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"

Зеленский подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"

Киев  •  УНН

 • 19034 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

“Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных. методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больнице „Феофания“ Государственного управления делами”, — говорится в указе, опубликованном 14 января.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее в Кабмине сообщили, что украинцы смогут получить бесплатную медицинскую помощь в клинических институтах.

Украинские Национальные Новости

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