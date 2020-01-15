Зеленский подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.
“Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных. методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больнице „Феофания“ Государственного управления делами”, — говорится в указе, опубликованном 14 января.
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее в Кабмине сообщили, что украинцы смогут получить бесплатную медицинскую помощь в клинических институтах.