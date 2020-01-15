Зеленський підписав указ про лікування українців у "Феофанії"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею „Феофанія“ Державного управління справами”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.
“Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами y тримісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних. методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею „Феофанія“ Державного управління справами”, — йдеться в указі, що був опублікований 14 січня.
Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Раніше у Кабміні повідомили, що українці зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу при клінічних інститутах.