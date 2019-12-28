Українці зможуть отримати безкоштовну меддопомогу при клінічних інститутах - Кабмін

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв Постанову щодо зміни фінансування третинної медичної допомоги. Дане рішення надасть можливість людям безкоштовно отримувати високоспеціалізовану медичну допомогу, передає УНН із посиланням на сайт Мінфіну.

“Постанова вдосконалює механізм реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук (Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова; Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова; Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова; Національному науковому центрі Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова про “Деякі питання надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту” затверджує удосконалений перелік високоспеціалізованих послуг, які надаються безкоштовно пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету, і створює систему забезпечення доступності, своєчасності та якості третинної медичної допомоги.

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У міністерстві додали, що для реалізації пілотного проекту у Державному бюджеті України на 2020 рік передбачено 706,4 млн грн.

Нагадаємо, в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця.

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