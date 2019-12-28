Украинцы смогут получить бесплатную медпомощь при клинических институтах - Кабмин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял Постановление об изменении финансирования третичной медицинской помощи. Данное решение позволит людям бесплатно получать высокоспециализированную медицинскую помощь, передает УНН со ссылкой на сайт Минфина.
“Постановление совершенствует механизм реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук (Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова; Национальном научном центре Института кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление про “Некоторые вопросы предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи участниками пилотного проекта” утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, предоставляемых бесплатно пациентам за счет средств государственного бюджета, и создает систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВД: правительство решило проблему выплат бывшим милиционерам-участникам АТО
В министерстве добавили, что для реализации пилотного проекта в Государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотрено 706,4 млн грн.
Напомним, в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца.