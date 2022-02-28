Зеленский подписал указ о безвизе для военных-иностранцев

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Украина вводит безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны.

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"Ввести с 1 марта 2022 года временно, на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернационального легиона обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", - говорится в сообщении.

Также указано, чтобы Кабинет Министров Украины принял меры, вытекающие из этого указа.

Добавим

Министерство обороны Украины получило уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, которые желают вступить в украинский інтернацііонального легиона и дать отпор России.