Зеленський підписав указ про безвіз для військових-іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, де військові з інших країн отримають від України безвіз. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Президента України.
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Україна запроваджує безвізовий режим для іноземців, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони.
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"Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, аби Кабінет Міністрів України вжив заходів, що випливають із цього Указу.
Додамо
Міністерство оборони України отримало вже кілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають вступити до українського інтернацііонального легіону та дати відсіч Росії.