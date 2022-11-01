Зеленский подвел итоги первого парламентского саммита Крымской платформы

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“Подвели итоги первого парламентского саммита Крымской платформы. Позиция всех участников саммита четкая и понятная: Крым – это Украина, а попытка его аннексии россией является грубым нарушением норм международного права и никогда не будет признана международным сообществом. Борьба Украины против российской агрессии – это борьба за демократические ценности. Благодарны свободному демократическому миру за объединение и важную поддержку”, – говорится в заявлении Зеленского.

Дополнение

24 октября в Загребе стартовала дискуссионная программа парламентского саммита "Крымской платформы". Одной из гостей саммита стала представительница США Нэнси Пелоси.

По итогам встречи 25 октября участники приняли совместную декларацию - осудили действия рф, а также сформулировали свои дальнейшие намерения.