Зеленський підбив підсумки першого парламентського саміту Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків першого парламентського саміту Кримської платформи. Про це УНН пише з посиланням на його Телеграм-канал.
Цитата
“Підбили підсумки першого парламентського саміту Кримської платформи. Позиція всіх учасників саміту чітка й зрозуміла: Крим – це Україна, а спроба його анексії росією є грубим порушенням норм міжнародного права та ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. Боротьба України проти російської агресії – це боротьба за демократичні цінності. Вдячні вільному демократичному світу за об’єднання і важливу підтримку”, – йдеться у заяві Зеленського.
Доповнення
24 жовтня у Загребі стартувала дискусійна програма парламентського саміту "Кримської платформи". Однією з гостею саміту стала представниця США Ненсі Пелосі.
За підсумками зустрічі 25 жовтня учасники ухвалили спільну декларацію - засудили дії рф, а також сформулювали свої подальші наміри.