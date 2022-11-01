Зеленський підбив підсумки першого парламентського саміту Кримської платформи

Цитата

“Підбили підсумки першого парламентського саміту Кримської платформи. Позиція всіх учасників саміту чітка й зрозуміла: Крим – це Україна, а спроба його анексії росією є грубим порушенням норм міжнародного права та ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. Боротьба України проти російської агресії – це боротьба за демократичні цінності. Вдячні вільному демократичному світу за об’єднання і важливу підтримку”, – йдеться у заяві Зеленського.

Доповнення

24 жовтня у Загребі стартувала дискусійна програма парламентського саміту "Кримської платформи". Однією з гостею саміту стала представниця США Ненсі Пелосі.

За підсумками зустрічі 25 жовтня учасники ухвалили спільну декларацію - засудили дії рф, а також сформулювали свої подальші наміри.