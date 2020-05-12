Зеленский передал родным погибших сотрудников СБУ ордена "Золотая Звезда"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с семьями погибших Героев Украины, сотрудников Службы безопасности Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова. Глава государства передал родным ордена "Золотая Звезда", которыми были награждены погибшие, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Награду Дениса Волочаева получили его жена Олеся Воротнюк и мать Галина Волочаева.
“Денис Александрович — герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это — честь. Мои большие сочувствие и благодарность”, — сказал Глава государства, обращаясь к родным Дениса Волочаева.
Награду Дмитрия Каплунова Президент вручил его жене Наталье Ждановой, матери Татьяне Каплуновой и отцу Виталию Каплунову.
“Хочу вас поблагодарить за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое — свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни”, — отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что он как отец глубоко понимает горе родителей, потерявших своих сыновей.
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов также выразил соболезнования родным погибших героев.
“Мы чтим память героев, отдавших за свободу Украины собственную жизнь. Но на самом деле они стали героями еще тогда, когда присягнули на верность украинскому народу, когда выбрали непростую работу — защищать Родину, защищать людей”, — отметил Иван Баканов.
Галина Волочаева подчеркнула, что ее сын мечтал, чтобы территориальную целостность Украины было восстановлено.
“Хочется, чтобы мечта Дениса, как и Дмитрия, как и других, кто погиб за суверенитет нашего государства, осуществилась. И чтобы вы приложили все усилия для этого”, - сказала Галина Волочаева, обращаясь к Владимиру Зеленскому.
Напомним, третьего декабря 2019 года Президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно). Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
1 декабря 2019 года на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.