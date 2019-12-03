Зеленський дав звання Героя України двом співробітникам СБУ, які загинули на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно), передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як зазначено в повідомленні Офісу, бійці удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
Раніше Глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.
Нагадаємо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.