Зеленський дав звання Героя України двом співробітникам СБУ, які загинули на Донбасі

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно), передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як зазначено в повідомленні Офісу, бійці удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Раніше Глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

Нагадаємо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

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