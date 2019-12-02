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Стали відомі імена співробітників СБУ, які загинули під час виконання бойового завдання

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Під час виконання бойового завдання на сході України загинули два бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Колектив Служби висловлює глибокі співчуття рідним загиблих співробітників Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова.

“Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС — велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття родинам загиблих героїв”, — зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

Так, СБ України всебічно підтримає родини загиблих офіцерів, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.

Нагадаємо, в Одеській області, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових, загинув співробітник Центру спеціальних операцій “А” Олександр Іваньков.

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