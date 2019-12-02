Стали известны имена сотрудников СБУ, которые погибли во время выполнения боевой задачи

Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

“Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС — большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев”, — отметил Председатель СБУ Иван Баканов.

Так, СБ Украины всесторонне поддержит семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем.

Напомним, в Одесской области, выполняя задание, максимально приближенное к боевым, погиб сотрудник Центра специальных операций “А” Александр Иваньков.