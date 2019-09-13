В Одеській області, виконуючи завдання, загинув співробітник СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. В Одеській області, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових, загинув співробітник Центру спеціальних операцій “А” Олександр Іваньков, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці СБУ у Facebook.
“11 вересня Олександр трагічно загинув на Одещині, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових. СБ України всебічно підтримає родину Олександра, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем”, — йдеться у повідомленні.
У СБУ відзначили, колектив Служби безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким співробітника Центру спеціальних операцій “А” Олександра Іванькова.
Нагадаємо, з початку війни на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ.