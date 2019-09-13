В Одесской области, выполняя задание, погиб сотрудник СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Одесской области, выполняя задание, максимально приближенные к боевым, погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице СБУ в Facebook.
"11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задание, максимально приближенные к боевым. СБ Украины всесторонне поддержит семью Александра, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника Центра специальных операций "А" Александра Иванькова.
Напомним, с начала войны на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ.