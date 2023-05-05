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Зеленский получил от президента Чехии легендарный пистолет

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Во время своего недавнего визита в Киев президент Чехии Петр Павел, оказывается, подарил Президенту Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Об этом Павел сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

«В феврале 2022 года россия сильно ударила по стойкости украинских людей. С самого начала им помогает в бою и чешское оружие. В знак уважения к героизму Украины я вручил Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», - написал Павел.

Также Павел напомнил, что Президент Украины удостоен высшей государственной награды Чехии – ордена Белого Льва.

Детали

Самозарядный пистолет CZ 75 был разработан в тогдашней Чехословакии в 1975-м году. К плюсам этого пистолета относят высокую точность стрельбы, а также то, что его удобно держать в руках.

Напомним

Петр Павел был с визитом в Украине ровно неделю назад, посетил в том числе Днепр.

V únoru 2022 tvrdě narazilo na nezlomnost lidu. Od začátku jim v boji pomáhají i české zbraně. Na znamení respektu k hrdinství jsem @ZelenskyyUa předal legendární CZ 75 sériového čísla 22. Edice Řád Bílého lva vystihuje odvahu, se kterou stojí v čele svého národa. pic.twitter.com/uzft38ETOT

— Петр Павел (@prezidentpavel) 5 мая 2023

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