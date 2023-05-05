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Зеленський отримав від президента Чехії легендарний пістолет

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Під час свого нещодавнього візиту до Києва президент Чехії Петр Павел, виявляється, подарував Президенту України Володимиру Зеленському самозарядний пістолет CZ 75. Про це Павел повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

«У лютому 2022 року росія сильно вдарила по стійкості українських людей. Із самого початку їм допомагає у бою та чеська зброя. На знак поваги до героїзму України я вручив Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22», - написав Павел.

Також Павел нагадав, що Президент України удостоєний вищої державної нагороди Чехії – ордену Білого Лева.

Деталі

Самозарядний пістолет CZ 75 був розроблений у тодішній Чехословаччині 1975-го року. До плюсів цього пістолету відносять високу точність стрільби, а також те, що його зручно тримати у руках.

Нагадаємо

Петр Павел був з візитом в Україні рівно тиждень тому, відвідав у тому числі Дніпро.

V únoru 2022 tvrdě narazilo na nezlomnost lidu. Od začátku jim v boji pomáhají i české zbraně. Na znamení respektu k hrdinství jsem @ZelenskyyUa předal legendární CZ 75 sériového čísla 22. Edice Řád Bílého lva vystihuje odvahu, se kterou stojí v čele svého národa. pic.twitter.com/uzft38ETOT

— Petr Pavel (@prezidentpavel) May 5, 2023

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