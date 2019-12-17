Зеленский обсудил с Алиевым обеспечение региональной безопасности Украины и Азербайджана

"Важная тема сегодняшней беседы - это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего, речь идет о войне на Востоке Украины и Нагорно-Карабахском конфликте. Мы постоянно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ", - сказал Президент.

По его словам, государства продолжают совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

"Все это подтверждает стратегический характер наших отношений, наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам - как на региональном, так и на глобальном уровне", - добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров.