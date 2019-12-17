Зеленський обговорив з Алієвим забезпечення регіональної безпеки України і Азербайджану

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна та Азербайджан підтримують один одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Про це сьогодні заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви для ЗМІ з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає кореспондент УНН.