Зеленський обговорив з Алієвим забезпечення регіональної безпеки України і Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна та Азербайджан підтримують один одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Про це сьогодні заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви для ЗМІ з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає кореспондент УНН.
"Важлива тема сьогоднішньої бесіди – це забезпечення регіональної та національної безпеки. Передусім, мова йде про війну на Сході України та Нагірно-Карабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо один одного у питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності наших держав в межах міжнародно визнаних кордонів", - сказав Президент.
З його слів, держави продовжують спільну роботу в цьому напрямку як у двосторонньому форматі, так і на міжнародних майданчиках.
"Все це підтверджує стратегічний характер наших відносин, наші держави демонструють близькі позиції з багатьох питань – як на регіональному, так і на глобальному рівні", - додав Зеленський.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні у Баку відбулась зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва. Також Україна та Азербайджан уклали низку двосторонніх договорів.