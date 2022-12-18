Зеленский назвал условие, что лишит Россию главного инструмента террора

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский обратился к партнерам и отметил, что решение предоставить Украине современные западные системы ПВО будет одним из самых мощных шагов, и приблизит окончание войны, пишет УНН.

Цитата

“Уважаемые партнеры, помогши нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора”, — заявил Глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов.

Добавим

США готовят очередной пакет военной помощи Украине. В Белом доме заявили о дополнительных ПВО.

Украинские Национальные Новости

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