Зеленський назвав умову, що позбавить Росію головного інструменту терору

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“Шановні партнери, допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору”, — заявив Глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.

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США готують черговий пакет військової допомоги Україні. У Білому домі заявили про додаткові ППО.