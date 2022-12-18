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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24029 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський назвав умову, що позбавить Росію головного інструменту терору

Зеленський назвав умову, що позбавить Росію головного інструменту терору

Київ • УНН

 • 1394865 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський звернувся до партнерів та зазначив, що рішення надати Україні сучасні західні систем ППО буде одним із найпотужніших кроків, воно і наблизить закінчення війни, пише УНН.

Цитата

“Шановні партнери, допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору”, — заявив Глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.

Додамо

США готують черговий пакет військової допомоги Україні. У Білому домі заявили про додаткові ППО.

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