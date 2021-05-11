Зеленский: на Донбассе прицельные снайперские выстрелы почти ушли в прошлое
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На Донбассе снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума “Украина 30. Безопасность страны”, передает корреспондент УНН.
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“Касательно пасхального перемирия — обо всем было договорено... Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса Востока именно мирным путем... Не было договоренностей с точки зрения публикаций из-за того, что формулировка не подходила постоянно российской стороне на заседании ТКГ... Мы видим значительное уменьшение выстрелов... Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, их стало очень мало, именно из-за них было около 30 жертв с начала года”, — рассказал Зеленский.
Дополнение
Ранее Зеленский заявлял, что на Донбассе активизировались вражеские снайперы.
За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.
В течение 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
На оккупированной территории наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 807 случаев нарушения прекращения огня 7 мая.