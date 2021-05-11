Зеленський: на Донбасі прицільні снайперські постріли майже пішли в минуле
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На Донбасі снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського Форуму “Україна 30. Безпека країни”, передає кореспондент УНН.
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“Щодо пасхального перемир’я — про все було домовлено... Україна показала максимально своє відношення щодо вирішення питання Сходу саме мирним шляхом... Не було домовленостей з точки зору публікацій через те, що формулювання не підходило постійно російській стороні на засіданні ТКГ... Ми бачимо вагоме зменшення пострілів... Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, їх стало дуже мало, саме через них було близько 30 жертв з початку року”, — розповів Зеленський.
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що на Донбасі активізувалися ворожі снайпери.
Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.
Протягом 8 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
На окупованій території спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 807 випадків порушення припинення вогню 7 травня.