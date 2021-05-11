Зеленський: на Донбасі прицільні снайперські постріли майже пішли в минуле

Цитата

“Щодо пасхального перемир’я — про все було домовлено... Україна показала максимально своє відношення щодо вирішення питання Сходу саме мирним шляхом... Не було домовленостей з точки зору публікацій через те, що формулювання не підходило постійно російській стороні на засіданні ТКГ... Ми бачимо вагоме зменшення пострілів... Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, їх стало дуже мало, саме через них було близько 30 жертв з початку року”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що на Донбасі активізувалися ворожі снайпери.

Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.



Протягом 8 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

На окупованій території спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 807 випадків порушення припинення вогню 7 травня.