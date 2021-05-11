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ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Деталі

Зокрема, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне та Водяне російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 11 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо

У РФ прокремлівська партія поведе на вибори бойовиків, що воювали проти України.

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