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ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"

ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

В частности, недалеко от населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Авдеевка, Южное и Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним

В РФ прокремлевская партия поведет на выборы боевиков, воевавших против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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