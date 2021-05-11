ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В частности, недалеко от населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде населенных пунктов Авдеевка, Южное и Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
В РФ прокремлевская партия поведет на выборы боевиков, воевавших против Украины.