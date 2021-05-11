У РФ прокремлівська партія поведе на вибори бойовиків, що воювали проти України

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Партія “Єдина Росія”, що є в Росії головною прокремлівською силою, на виборах до органів влади всіх рівнів цієї осені буде співпрацювати з так званим “Союзом добровольців Донбасу”, який об’єднує росіян, що воювали проти України на окупованій частині Донбасу. Про це пише “Радіо Свобода”, посилаючись на слова секретаря генеральної ради “Єдиної Росії” Андрія Турчака, інформує УНН.

Що відомо

Як повідомив Турчак, угоду про це його партія вже уклала з цим союзом. За його словами, в партії з союзом “збігаються цілі й завдання”, і підписанням угоди вони оформили вже виниклі “братерські, ділові” відносини між ними.

Турчак пояснив, що “Єдина Росія” планує “відчинити двері, щоб представники „Союзу добровольців Донбасу“ могли бути представлені на найрізноманітніших рівнях — від селищних рад депутатів і районних зібрань, міських дум і регіональних парламентів і до Держдуми”.

Деталі

Голова правління “СДД” Олександр Бородай, який 2014 року кілька місяців діяв як “прем’єр-міністр” угруповання “ДНР”, зі свого боку, заявив про членів своєї організації: “Люди активні, пасіонарні і повинні реалізовуватися не тільки на війні. Ми повинні довести, що ми можемо не тільки воювати, не тільки захищати Батьківщину на полях битв, але щось зробити і в мирному житті. Тому ми обрали шлях входження у внутрішню політику Росії. І тепер ми з величезним задоволенням говоримо, що ми йдемо на майбутні вибори разом із партією “Єдина Росія”.

Крім того, Турчак зазначив, що “Єдина Росія” надає допомогу угрупованням “ДНР” і “ЛНР” — підтримуваним і скеровуваним Росією незаконним збройним сепаратистським угрупованням, що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними.

Він також заявив, що мешканці територій України, захоплених цими угрупованнями, які отримали громадянство Росії, зможуть узяти участь у виборах до Державної думи Росії цієї осені. За його словами, таких на цей час 500 тисяч.

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Турчак не уточнив, як має бути організоване голосування на російських виборах цих громадян України, яким Росія на порушення міжнародного права вже два роки видає своє громадянство “в спрощеному порядку”.

Довідково

“Союз добровольців Донбасу” був створений улітку 2015 року. Як заявляв тоді Бородай, який очолив організацію, вже на той час число таких “добровольців”, тобто громадян Росії, які взяли участь у російській війні проти України на Донбасі, становило від 30 до 50 тисяч осіб. За версією Бородая, ці люди “соціально активні, об’єднані ідеєю російського патріотизму і борються за “російський світ”, а своєю участю в війні проти України вони “захищали Батьківщину на полях битв”. При цьому Росія продовжує називати свою війну проти України “внутрішньоукраїнським конфліктом” чи “громадянською війною в Україні”.

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Як пише “Радіо Свобода”, Олександр Бородай є російським політтехнологом, якого вважають одним із ідеологів “російського світу”. Крім участі в керівництві угрупованням “ДНР”, він навесні 2014 року також брав участь у захопленні Росією українського Криму. В Україні йому оголошена підозра за статтею Кримінального кодексу про створення терористичної організації, він перебуває в розшуку, суд встановив йому арешт як запобіжний захід у разі затримання.

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