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Бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків "ДНР", заарештували на батьківщині за зберігання наркотиків і боєприпасів

Бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків "ДНР", заарештували на батьківщині за зберігання наркотиків і боєприпасів

Київ • УНН

 • 31897 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Обвинуваченого в участі в терористичних організаціях і незаконних формуваннях "ДНР" бразильця Рафаеля Лусваргі заарештували за зберігання боєприпасів і наркотики в муніципалітеті Президенти-Пруденті в Бразилії. Про це повідомляє Globo, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, поліція зупинила двох чоловіків, які злякалися, побачивши поліцейських, чим привернули увагу правоохоронців. Один з них дав неправдиві дані про себе, пізніше з'ясувалося, що це Рафаель Лусваргі. Видання передає, що під час допиту підозрювані давали різну інформацію. Пізніше з'ясувалося, що другий чоловік хотів купити у Лусваргі марихуану. Після інформації про наркотики правоохоронці заявили, що необхідно буде перевірити особисті документи та з'ясувати наявність незаконних речовин в будинку Лусваргі. Після чого бойовик зізнався в тому, що зберігає в своєму будинку кокаїн, боєприпаси і марихуану, а потім передав ключ і дозволив обшук.

В ході обшуків, поліція виявила 25 кг марихуани, кокаїноподібну речовину і 350 боєприпасів калібру 9 мм. Сам бойовик розповів поліції, що кілька тижнів тому погодився зберігати наркотики і боєприпаси в будинку на прохання інших осіб, імена яких він не назвав. За це Лусваргі отримував 3 тис. реалів на місяць (570 дол.). Він також розповів, що повернувся до Бразилії близько місяця тому і вирушив Президенті-Пруденті в "пошуках роботи, за вказівкою знайомого".

Хто такий Рафаель Лусваргі

Громадянин Бразилії з вересня 2014 року по травень 2015 року брав участь в бойових діях проти сил АТО в складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив в так званий 1-й мотострілецький батальйон "Вікінг" "ДНР". Лусваргі був задіяний в підрозділах бойовиків в боях під Дебальцеве і районі Донецького аеропорту. Звинувачення, отримані вході розслідування українськими правоохоронцями, були доведені в суді. 2 травня 2019 року Лусваргі був засуджений до 13 років позбавлення волі. 31 липня того ж року вирок набув чинності. Проте 29 грудня 2019 року Україна в рамках обміну передала бразильського бойовика Лусваргі представникам квазіформірованій, що діють на території України тимчасово непідконтрольній уряду.

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