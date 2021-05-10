Воевавшего за “ДНР” бразильца Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов

Детали

Как отмечается, полиция остановила двух мужчин, которые испугались при виде полицейских, чем привлекли внимание правоохранителей. Один из них дал неправдивые данные о себе, позже выяснилось, что это Рафаэль Лусварги. Издание передает, что во время допроса подозреваемые давали разную информацию. Позже выяснилось, что второй мужчина хотел купить у Лусварги марихуану. После информации о наркотиках правоохранители заявили, что необходимо будет проверить личные документы и выяснить наличие незаконных веществ в доме Лусварги. После чего боевик признался в том, что хранит в своем доме кокаин, боеприпасы и марихуану, а затем передал ключ и разрешил обыск.

В ходе обысков, полиция обнаружила 25 кг марихуаны, кокаиноподобное вещество и 350 боеприпасов калибра 9 мм. Сам боевик рассказал полиции, что несколько недель назад согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других лиц, имена которых он не назвал. За это Лусварги получал 3 тыс. реалов в месяц (570 долл.). Он также рассказал, что вернулся в Бразилию около месяца назад и отправился Президенти-Пруденти в “поисках работы, по указанию друга”.

Кто такой Рафаэль Лусварги

Гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-го мотострелкового батальона "Викинг" "ДНР". Лусварги был привлечен в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта. Обвинения, полученный входе расследования украинскими правоохранителями, были доказаны в суде. 2 мая 2019 года Лусварги был приговорен к 13 годам лишения свободы. 31 июля того же года приговор вступил в силу. Однако 29 декабря 2019 года Украина в рамках обмена передала бразильского боевика Лусварги представителям квазиформирований, действующим на территории Украины, временно не подконтрольной правительству.