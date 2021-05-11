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В РФ прокремлевская партия поведет на выборы боевиков, воевавших против Украины

В РФ прокремлевская партия поведет на выборы боевиков, воевавших против Украины

Киев  •  УНН

 • 34379 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Партия "Единая Россия", которая является в России главной прокремлевской силой, на выборах в органы власти всех уровней этой осенью будет сотрудничать с так называемым "Союзом добровольцев Донбасса", который объединяет россиян, воевавших против Украины на оккупированной части Донбасса. Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на слова секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, информирует УНН.

Что известно

Как сообщил Турчак, соглашение об этом его партия уже заключила с этим союзом. По его словам, в партии с союзом “совпадают цели и задачи”, и подписанием соглашения они оформили уже возникшие “братские, деловые” отношения между ними.

Турчак пояснил, что “Единая Россия” планирует “открыть дверь, чтобы представители” Союза добровольцев Донбасса “могли быть представлены на самых разных уровнях — от поселковых советов депутатов и районных собраний, городских дум и региональных парламентов и в Госдуму”.

Детали

Председатель правления “СДД” Александр Бородай, который 2014 года несколько месяцев действовал как “премьер-министр” группировки “ДНР”, со своей стороны, заявил о членах своей организации: “Люди активные, пассионарные и должны реализовываться не только на войне. Мы должны доказать, что мы можем не только воевать, не только защищать Родину на полях сражений, но что-то сделать и в мирной жизни. Поэтому мы выбрали путь вхождения во внутреннюю политику России. И теперь мы с огромным удовольствием говорим, что мы идем на предстоящие выборы вместе с партией „Единая Россия“.

Кроме того, Турчак отметил, что „Единая Россия“ оказывает помощь группировкой „ДНР“ и „ЛНР“ — поддерживаемым и направляемый Россией незаконным вооруженным сепаратистским группировкам, как части российских гибридных сил захвативших части Донецкой и Луганской областей и признанные в Украине террористическими.

Он также заявил, что жители территорий Украины, захваченных этими группировками, которые получили гражданство России, смогут принять участие в выборах в Государственную думу России этой осенью. По его словам, таких в настоящее время 500 тысяч.

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Турчак не уточнил, как должно быть организовано голосование на российских выборах этих граждан Украины, которым Россия в нарушение международного права уже два года выдает свое гражданство „в упрощенном порядке“.

Справка

„Союз добровольцев Донбасса“ был создан летом 2015 года. Как заявлял тогда Бородай, который возглавил организацию, уже в то время число таких „добровольцев“, то есть граждан России, принявших участие в российской войне против Украины в Донбассе, составляло от 30 до 50 000 человек. По версии Бородая, эти люди „социально активные, объединенные идеей русского патриотизма и борются за“ русский мир „, а своим участием в войне против Украины они“ защищали Родину на полях сражений”. При этом Россия продолжает называть свою войну против Украины “внутриукраинским конфликтом” или “гражданской войной в Украине”.

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Как пишет “Радио Свобода”, Александр Бородай является российским политтехнологом, которого считают одним из идеологов “русского мира”. Помимо участия в руководстве группировкой “ДНР”, он весной 2014 также участвовал в захвате Россией украинского Крыма. В Украине ему объявлена подозрение по статье Уголовного кодекса о создании террористической организации, он находится в розыске, суд установил ему арест как мера пресечения в случае задержания.

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