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7 марта, 15:45 • 108624 просмотра

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7 марта, 13:58 • 109823 просмотра

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7 марта, 08:52 • 135908 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114105 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139429 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144881 просмотра

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Зеленский на 9 мая приехал в Кривой Рог

Зеленский на 9 мая приехал в Кривой Рог

Киев  •  УНН

 • 49195 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, приехал в Кривой Рог на могилу своего дедушки, который прошел всю войну. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек", - написал Зеленский в сообщении, геолокация которого свидетельствует о том, что он находится в Кривом Роге.

По его словам, мы должны быть благодарны им каждый день.

"Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить. Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев", - добавил Зеленский.

"Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!" - подытожил он.

Как сообщал УНН, День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечают в Украине 9 мая.

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