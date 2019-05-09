Зеленський на 9 травня приїхав у Кривий Ріг

"Сьогодні я на могилі свого дідуся Семена Івановича Зеленського. Він пройшов усю війну і залишився назавжди в моїй пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів. Шкода, що ми так рідко згадуємо ветеранів, своїх дідусів і бабусь", - написав Зеленський у повідомленні, геолокація якого свідчить про те, що він перебуває у Кривому Розі.

З його слів, ми мусимо бути вдячними їм кожного дня.

"Сьогодні – 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні усім – за можливість народитися й жити. Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців", - додав Зеленський.

"Пам'ятаємо тих, хто загинув. І шануємо тих, хто ще живий, їх залишилось дуже мало. З Днем перемоги над нацизмом! "Будем жить!" - підсумував він.

Як повідомляв УНН, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають в Україні 9 травня.