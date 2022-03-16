Зеленский: Мы не забудем каждого, чью жизнь забрали оккупанты. Не простим ни одной убитой души
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что гуманитарные коридоры не работали, оккупационные войска дальше стреляют по мирным жителям. Об этом сообщает УНН.
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"Гуманитарные коридоры в среду, к сожалению, не работали. Российские военные не прекращали обстрелов, не гарантировали безопасности.
Мы готовы обеспечивать тишину. Мы готовы вывозить людей и направлять гуманитарные грузы. Но мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге...
Мы забираем мариупольцев, которым удалось вырваться в Бердянск. Забираем в Запорожье. Всего за сутки удалось перевезти более 6 тысяч мариупольцев, из них более 2 тысяч - дети.
Русские военные пытались сорвать и это движение. Они открыли минометный огонь по участку дороги между Васильевкой и Каменским в Запорожской области. Только чудом погибших нет. Пятеро украинцев ранены, из них двое детей.
В Чернигове оккупанты обстреляли мирных людей, которые просто стояли в очереди за хлебом. Представьте себе. Десять погибших.
Мы не забудем каждого, чью жизнь унесли оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством", - об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.