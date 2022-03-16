Зеленський: Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 6915 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 24271 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 34423 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 74597 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 137679 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 160591 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 208788 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199424 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186533 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157667 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 63287 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 66828 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 60139 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 63286 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 60860 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 42551 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 32603 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 219778 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 344222 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 601561 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 66035 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 106206 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 132932 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 155073 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 168052 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Зеленський: Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі

Зеленський: Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі

Київ • УНН

 • 181437 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гуманітарні коридори не працювали, а окупаційні війська надалі стріляють по мирним жителям. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстрілів, не гарантували безпеки.

Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі.

Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватись у Бердянськ... Забираємо в Запоріжжя. Всього за добу вдалося перевезти понад 6 тисяч маріупольців, з них більш як 2 тисячі – діти.

Російські військові намагалися зірвати й цей рух. Вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою та Камʼянським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає. Пʼятеро українців поранені, з них двоє дітей.

У Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі по хліб. Уявіть собі. Десять загиблих.

Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі. Вічна памʼять усім жертвам цього терору! Усім жертвам війни, розвʼязаної російською державою", - про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07