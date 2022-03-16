Зеленський: Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гуманітарні коридори не працювали, а окупаційні війська надалі стріляють по мирним жителям. Про це повідомляє УНН.
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"Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстрілів, не гарантували безпеки.
Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі.
Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватись у Бердянськ... Забираємо в Запоріжжя. Всього за добу вдалося перевезти понад 6 тисяч маріупольців, з них більш як 2 тисячі – діти.
Російські військові намагалися зірвати й цей рух. Вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою та Камʼянським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає. Пʼятеро українців поранені, з них двоє дітей.
У Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі по хліб. Уявіть собі. Десять загиблих.
Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі. Вічна памʼять усім жертвам цього терору! Усім жертвам війни, розвʼязаної російською державою", - про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.